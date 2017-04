Intersection des routes 220 et 249: nouveaux relevés de vitesse et de comptage

Reportage de Marie-France Martel

Chargement du lecteur ...

Le ministère des Transports a effectué de nouveaux relevés de vitesse et de comptage à l'intersection des routes 220 et 249 dans le secteur de St-Élie.L'intersection des routes 220 et 249 a été le théâtre de plusieurs accidents et des mesures sont réclamées pour améliorer la sécurité.Karine Vallières reconnaît qu'il y a un problème de visibilité à l'intersection des routes 220 et 249.Le MTQ déterminera s'il y a des actions supplémentaires à prendre, à la suite des données préliminaires recueillies.Depuis le début des années 2000, des feux clignotants ont été ajoutés à l'intersection des routes 220 et 249 de même que des lignes d'arrêt. En audio, le reportage de Marie-France Martel