Inondations : L'armée s'amène en renfort

Le gouvernement du Québec demande finalement l'intervention de l'armée pour venir en aide aux sinistrés de la province frappées par les inondations.

L'armée sera donc intégrée aux centres de coordination régionaux et ce sont les villes et municipalités qui devront exprimer leurs besoins pour que l'armée s'amène en renfort.



Le maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin maintient que la situation est sous contrôle, mais il se montre maintenant plus ouvert à faire appel aux Forces canadiennes.



À Gatineau, le dernier bilan fait état de 153 résidences évacuées et plus de 260 personnes prises en charge par la Croix-Rouge.