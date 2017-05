Inondations: 500 000$ pour les sinistrés

MONTRÉAL - Avec un coup de pouce de départ de 500 000 $ de la part du gouvernement du Québec, la Croix-Rouge lance un fonds pour venir en aide aux victimes des inondations de toutes les régions du Québec.

Elle invite tous les citoyens à y contribuer, mais uniquement sous forme d'argent.



Les dons de meubles, par exemple, ne pourront être acceptés par la Croix-Rouge, qui n'est pas équipée pour les manipuler, les entreposer et les redistribuer.



Au cours d'une rencontre avec la presse, lundi à Montréal, le vice-président de la Croix-Rouge pour le Québec, Pascal Mathieu, a indiqué que les gens pouvaient faire un don par le site internet de l'organisme, en composant le 1-800-418-1111 ou par l'intermédiaire des partenaires Metro, SuperC, Rona, la Banque nationale, les Caisses Desjardins du Québec et AccèsD.



Le ministre des Affaires municipales et de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a voulu rassurer les gens: tous les frais d'administration de ce fonds seront payés par le gouvernement.



«Je vous invite en très grand nombre à être généreux. Ce que vous allez faire comme don, ça va être une aide directe nette. Alors ce que vous mettez dans le fond, c'est ce qui va aller en aide directe aux citoyens qui sont touchés, parce que le gouvernement va prendre l'ensemble des frais d'administration à sa charge», a-t-il souligné.



L'argent ainsi recueilli pourra servir, par exemple, au nettoyage, à l'achat de meubles, à la reconstruction d'une maison, a illustré M. Mathieu.



Il s'agit d'un fonds dédié au rétablissement des sinistrés et non à l'aide d'urgence, qui est présentement fournie par la Croix-Rouge.



La Croix-Rouge est présentement déployée dans neuf régions du Québec; elle exploite 12 centres d'accueil. À ce jour elle a aidé 1400 sinistrés, a signalé M. Mathieu.



«La Croix-Rouge est déjà sur le terrain; on aide. Les familles qui sont évacuées, on les héberge en hôtel présentement; on leur offre les services essentiels, par exemple l'alimentation et du réconfort moral. Les dépenses associées à ça sont entièrement couvertes par le gouvernement du Québec. Les bénévoles de la Croix-Rouge offrent leur temps», a résumé M. Mathieu.



C'est un comité consultatif qui verra comment l'argent recueilli et distribué, a-t-il noté.



La vice-première ministre Lise Thériault a adressé une mise en garde au public: «il peut y avoir des collectes qui vont s'organiser comme ça spontanément, un peu partout sur le territoire du Québec. On va vous demander vraiment de concentrer les dons à un organisme comme la Croix-Rouge ou aux partenaires de la Croix-Rouge, pour s'assurer que 100 pour cent des sommes d'argent puissent aider la population qui va en avoir grandement besoin».