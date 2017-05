Inondation à Gatineau: le pire pourrait être à venir

La ville de Gatineau a fait une mise à jour concernant la crue des eaux. . En point de presse en après-midi, le maire a avoué que le pire serait à venir avec les précipitations envisagées. Une fois de plus, le secteur des rues St-Louis et Jacques-Cartier est touché.



Un peu plus à l'Est, toujours dans le secteur Gatineau, la situation s'annonce problématique sur la rue Hurtubise.



Le secteur Masson-Angers et le chemin du Fer-à-Cheval est aussi problématique au point où les citoyens peuvent s'approvisionner de sacs de sable.



La ville invite les citoyens à ne pas circuler sur les rues inondées pour éviter un débordement sur les terrains des résidences.



Les alertes texto sont toujours en place pour être informé sur les derniers développements.