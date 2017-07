Incendies de forêt en C.-B.: la situation empire

KAMLOOPS, C.-B. ? Plus de 200 incendies font présentement rage en Colombie-Britannique et environ 14 000 personnes ont dû quitter leur demeure jusqu'ici, alors qu'un millier de pompiers de la province combattent les flammes depuis plusieurs jours.

Et le responsable de la gestion de crise, Bob Turner, estime que la situation empire de jour en jour. Les incendies ont rasé jusqu'ici environ 400 kilomètres carrés de territoire.



Lundi soir, l'ordre d'évacuation dans le district régional de Cariboo a été élargi afin d'ajouter les régions d'Alexis Creek et de West Fraser à celle de Kleena Kleene, déjà évacuée.



Par ailleurs, plus de 10 000 résidants de Williams Lake ont été prévenus tard lundi soir qu'ils doivent être sur un pied d'?alerte d'évacuation? — ce qui signifie qu'ils pourraient devoir quitter leur domicile à tout moment et sans grand préavis. Les autorités municipales ont expliqué que les vents et la foudre prévus mercredi pourraient pousser rapidement le brasier vers Williams Lake et menacer les résidences de cette ville.



Le district régional de Thompson-Nicola a aussi étendu son alerte d'évacuation au secteur de Cache Creek, à cause d'un incendie de forêt qui progresse rapidement. La nouvelle alerte d'évacuation touche 57 résidences.



Kevin Skrepnek, responsable des communications au service provincial de lutte contre les incendies de forêt, explique que les rafales de vent et le temps chaud et sec devraient perdurer encore plusieurs jours.



Les 1000 sapeurs de la province reçoivent petit à petit l'aide de 300 collègues de l'Alberta, de la Saskatchewan, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Une quarantaine de pompiers québécois seraient prêts à se rendre là-bas mais le gouvernement britanno-colombien ne l'a pas encore demandé. La Société de protection des forêts contre le feu du Québec devait fournir cette semaine environ 200 motopompes, qui permettent de puiser directement dans les cours d'eau.