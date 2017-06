QUÉBEC - Les pompiers de Québec sont en intervention depuis tôt jeudi matin au 277 rue Boisseau dans le secteur St-Roch

La rue Boisseau est fermée entre Durocher et Mazenod et la circulation est aussi interrompue à l'intersection des rues Victoria et Charest.

Vers 6h30, les pompiers étaient déjà en vérification de propagation alors que le gros des flammes était déjà rabattues.

À cette heure, le chef des pompiers déclare l'aggravation improbable.

Personne n'a été blessé dans le sinistre.