Incendie criminel:Mavryck St-Jean reconnait un chef d'accusation

Me Mélissa Gilbert

Mavryck St-Jean, accusé de l'incendie criminel d'un immeuble de la rue Marquette à Sherbrooke, a reconnu sa culpabilité à un chef d'accusation lundi.Il aurait fabriqué ce qu'on appelle communément de la soupe au pot en mélangeant du butane et des feuilles de marijuana.Mavryck St-Jean a mis cette recette au congélateur, ce qui a provoqué une explosion quelques heures plus tard.Son avocate, Me Mélissa Gilbert, précise que le chef d'accusation d'incendie criminel pourrait être modifié à la suite du dépôt d'un rapport pré-sentenciel.Mavryck St-Jean a entrepris une thérapie à la suite des événements.Il est actuellement sur le marché du travail et souhaite faire un retour aux études.