Incendie au Domino's Pizza: Patrick Hamel écope de 22 mois de détention

L'incendie survenu au restaurant Domino's Pizza de la rue Belvédère en 2010 à Sherbrooke a connu son dénouement aujourd'hui. Patrick Hamel a plaidé coupable à une accusation d'introduction par effraction et d'y avoir commis un méfait.



Hamel a pu être relié au crime grâce à un gant ensanglanté qu'il avait laissé près du commerce.



Il avait été arrêté en 2013 pour un autre délit et c'est à ce moment que des analyses d'ADN effectuées dans son dossier ont permis de l'accuser pour l'incendie du Domino's Pizza.



Patrick Hamel purge déjà une peine de 5 ans de prison et il a été condamné aujourd'hui à une sentence concurrente de 22 mois de détention.