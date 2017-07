Me Guy Plourde

Stéphane Boutin, qui a reconnu avoir importé 77 kilos de cocaïne, écope de 8 ans de prison.Il a aussi plaidé coupable à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies et à des bris de condition dont de ne pas consommer de l’alcool et de ne pas se rendre aux États-Unis.Son dossier reviendra en cour le 17 octobre alors qu'il conteste une requête en confiscation.En audio, Me Guy Plourde représente l'accusé.Stéphane Boutin est détenu depuis son arrestation en avril 2015 au poste frontalier d'East Hereford.