Importantes pannes de courant à Québec

QUÉBEC - Plus de 15 000 clients d'Hydro-Québec sont sans électricité dans la région de la Capitale-Nationale depuis dimanche matin en raison des forts vents. C'est dans l'ouest de la ville et dans l'arrondissement Ste-Foy que le plus grand nombre de gens sont sans courant, soit 11 000 clients.





La dernière mise à jour a été faite à 14h30 dimanche.





Aucune information n'est disponible concernant l'heure prévue pour le retour à la normale.