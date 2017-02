Importante saisie de drogue à St-Raymond

QUÉBEC - La Sûreté du Québec a saisi 9000 comprimés de métamphétamine, environ 7 onces de cannabis, du haschich, de la cocaïne et une arme prohibée à St-Raymond-de-Portneuf. C'est l'interception d'un véhicule pour simple vérification qui a mené à cette saisie et à trois arrestations.



Les trois hommes qui se trouvaient dans le véhicule ont tous été arrêtés pour possession de drogue dans le but d'en faire le trafic.



Luka Turgeon , 25 ans, Dave Gionet, 24 ans et Sébastien Jobin, 29 ans sont les trois hommes arrêtés qui ont comparu hier.