Il veut reprendre son raton laveur! Le raton laveur, appelé Rosie/Photo: Facebook

Ramasser un animal sauvage sur le bord d'une route peut avoir des conséquences inattendue. C'est le cas d'un homme de Shawinigan qui se bat contre le ministère de la Faune pour récupérer son raton laveur. Il y a un an, Jean-Pierre Auclair a récupéré l'animal, alors qu'il était abandonné sur le bord d'une route à Saint-Jean-de-Matha. Depuis, il s'est attaché à l'animal, la considérant comme son bébé.



Il y a quelques jours, des agents de la Faune ont rendu visite à monsieur Auclair pour saisir l'animal. Le porte-parole du ministère de la Faune, Jacques Nadeau a confié au Nouvelliste qu'une enquête est en cours concernant les conditions dans lesquelles l'animal était gardé.



Des accusations pourraient être portées contre Jean-Pierre Auclair.



Ce dernier affirme ne plus dormir et il dit craindre d'avoir une autre crise cardiaque.