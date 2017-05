Il déclenche une poursuite policière avec son bébé à bord

Une poursuite policière est survenue à Magog la nuit dernière.

Vers 1 h 30, les policiers de la Régie de police de Memphrémagog ont tenté d'intercepter un automobiliste sur le boulevard industriel pour une vérification de routine et celui-ci a refusé de s'immobiliser.



Le conducteur a poursuivi sa route sur près d'un kilomètre jusqu'à la rue Édouard Est en brûlant trois panneaux d'arrêt obligatoire.



L'individu, un Magogois de 26 ans, était accompagné de sa conjointe, de leur enfant de 4 mois et d'un ami.



Il a été arrêté pour avoir déclenché une poursuite policière et conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool.



Des constats d'infraction totalisant près de 1000 $ lui ont été remises, car l'immatriculation n'était pas valide, le véhicule n'était pas assuré et il n'était pas titulaire d'un permis de conduire.



Le suspect a échoué l'alcootest à 2 reprises et a été libéré sous promesse de comparaître ultérieurement.



Son véhicule a aussi été saisi pour une période de tente jours.



Par ailleurs, le passager, âgé de 25 ans, a été arrêté pour possession de cannabis et bris de probation en raison d'une procédure en cours en semblable matière.