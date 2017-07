QUÉBEC - Quinze répartiteurs d'Hydro Québec se sont partagé 1.7 millions $ en heures supplémentaires et en primes en 2016.

Selon le Journal de Québec, le plus haut salarié du groupe a accumulé un peu plus de 358 000 $ en salaire, dont presque 230 000 seulement en surtemps et en primes.

Hydro Québec explique avoir déboursé ces importantes sommes après qu'elle eut été prise de court par un grand nombre de départs à la retraite.

Les répartiteurs gèrent en temps réel, la fiabilité, l'équilibrage et la tension du réseau électrique de la société d'État.