Philippe Cadieux

La Ville de Shebrooke adopte une stratégie pour revaloriser le mobilier, les équipements et les matériaux à l'intérieur de l'hôtel Wellington.Toutefois, la Société d'histoire de Sherbrooke sera chargée de distribuer les biens à caractère historique.Certains matériaux réutilisables seront vendus à des entreprises privées et les biens meubles qui n'auront pas trouvé preneur seront confiés aux écocentres.Le chargé de projet de Well inc., Philippe Cadieux.