Hooper: les travaux de décontamination s'échelonneront sur 30 semaines

Le ministère de l'Environnement estime que les travaux de décontamination dans le stationnement de l'édifice Hooper à l'angle des rues Galt et Belvédère s'échelonneront sur 30 semaines. Le suivi de la qualité de l'eau souterraine se fera pendant une période de trois ans.



Le ministère souligne que ces travaux surviennent dans le cadre d'une modification au plan de réhabilitation du site délivrée le 3 octobre dernier par First Capital.



Les travaux consistent à l'excavation de sols contaminés aux hydrocarbures, des mâchefers et des sables de fonderies contaminés ainsi qu'à la gestion des eaux contaminées et leur traitement ou élimination.



Cogeco Nouvelles est toujours en attente d'un retour d'appel de First Capital qui est propriétaire du terrain. Rappelons que cee stationnement était le site de l’entreprise Unicast, voisine de l’ancienne Hooper et qu'il avait pourtant fait l’objet de travaux similaires de décontamination il y a 12 ans.