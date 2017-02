Homme disparu à Sherbrooke

Le Service de police est à la recherche d'un homme de 32 ans.

Eric Bouchard-Arnold est porté disparu depuis le 25 janvier.

Il a été vu dans le secteur est de la ville de Sherbrooke pour la dernière fois à cette date et n'a pas donné de nouvelles depuis.

Il n’est toujours pas revenu à son logement et n’a pas non plus communiqué avec sa famille depuis cette date.

Certaines nouvelles informations non corroborées laisseraient croire qu’il pourrait se trouver dans le secteur de Ham Sud.

Lorsque M. Bouchard-Arnold a quitté, il portait un manteau noir avec un capuchon en poil, des jeans bleus et des bottes de couleur camouflage.

Il est de race blanche, pèse 154 livres, a les yeux bruns et les cheveux noirs.

Sa photo peut être vue sur notre site internet au fm1077.ca.