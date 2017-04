Hausse des surdoses d'opioïde à Gatineau

La direction de la santé publique de l'Outaouais confirme qu'il y a une augmentation des surdoses d'opioïde au cours de la dernière semaine. Cette drogue, qui a d'abord fait son apparition dans l'ouest canadien, se déplace vers l'Est du pays.



La semaine dernière, la santé publique d'Ottawa émettait un communiqué pour parler de plus en plus de cas.



Cette semaine, les salles d'urgences de Gatineau ont reçu un nombre plus important de personnes intoxiquées par ces drogues