Guy Caron confirme qu'il briguera la chefferie du Nouveau Parti démocratique

Un nouveau joueur s'ajoute à la course à la direction du Nouveau Parti démocratique (NPD).

Le député québécois Guy Caron est devenu lundi le troisième candidat à la succession de Thomas Mulcair à la tête de la formation politique. Il en a fait l'annonce en conférence de presse à Gatineau.



L'élu a affirmé que sa campagne s'articulera autour de ce qu'il considère comme les deux plus grands défis du 21e siècle, soit la lutte aux inégalités de revenu et la lutte aux changements climatiques.



Le député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques a profité de l'occasion pour annoncer que la première mesure de la plateforme qu'il mettra de l'avant était la création d'un revenu de base pour tous les Canadiens.



Avec l'entrée en scène de l'économiste de formation, la course à la direction néo-démocrate, qui a mis du temps à se mettre en branle, commence donc à prendre forme.



La candidature de Guy Caron s'ajoute à celles de ses collègues de caucus Peter Julian, de la Colombie-Britannique, et de Charlie Angus, de l'Ontario.



Ils pourraient être rejoints sur les blocs de départ par une de leurs collègues, la Manitobaine Niki Ashton, et par le chef adjoint du NPD en Ontario, Jagmeet Singh, dont les noms circulent régulièrement.



Un premier débat entre candidats est prévu le 12 mars prochain. Le prochain chef du NPD sera connu au plus tard en octobre.



Les militants du parti avaient réclamé une course à la direction en avril dernier. Réunis en congrès à Edmonton, ils avaient montré la porte à Thomas Mulcair, qui était en poste depuis 2012.