Guillaume Gagnon accusé de harcèlement envers le cabinet de la mairie de Sherbrooke

Philippe Dubois

Un homme de Sherbrooke a été accusé pour du harcèlement commis à l'endroit du cabinet de la mairie et la police de Sherbrooke.

Il s'agit de Guillaume Gagnon, ce citoyen qui s'est vu refuser l'accès à la séance publique du conseil municipal du 6 mars dernier parce qu'il sentait la marijuana.



Il a été arrêté hier alors qu'il faisait du grabuge à l'Hôtel de ville.



Guillaume Gagnon a comparu vendredi et il est aussi accusé en lien avec du harcèlement à l'endroit d'une commerçante de Sherbrooke et de méfaits à son commerce.



Le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Philippe Dubois explique que Guillaume Gagnon aurait fait des appels harcelants à répétition au cours duquel il se montrait agressif.





Guillaume Gagnon subira une évaluation psychiatrique et son retour devant le tribunal est prévu le 5 avril prochain.