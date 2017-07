Guertin Place de la Cité: Un deuxième registre s'ouvre

Le deuxième registre concernant la construction du futur Guertin à Place de la Cité s'ouvre aujourd'hui à Gatineau. Cette fois, il concerne un emprunt de 25 millions de dollars de la part de la ville de Gatineau pour la construction d'un stationnement.



Les opposants pourront signer le registre entre 9h et 19 heures à la Maison du citoyen entre aujourd'hui et vendredi.



Lors de l'ouverture du premier registre à la fin juin dernier, 992 citoyens avaient signé pour empêcher le projet de loi privé.



Un peu plus de 14 400 signatures sont nécessaires pour bloquer cet emprunt de 25 millions