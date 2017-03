Gîte Bijou dans la Forêt: demande d'appel rejetée

Au coeur d'une controverse ces dernières années à Magog, le gîte touristique Bijou dans la forêt essuie une défaite en Cour d'appel.

Dans un jugement rendu aujourd'hui, le tribunal a rejeté une demande d'appel d'une décision de la Cour supérieure qui interdit aux propriétaires d'exploiter un gîte et d'en faire la promotion.



Depuis mai 2006, ils exploitaient un gîte près du lac Lovering dans un secteur où cet usage n'était pas autorisé au zonage.



Au printemps 2013, plusieurs citoyens avaient fait part de leur opposition au projet de règlement de zonage qui aurait permis l'exploitation d'un gîte à cet endroit. Plus tard, celui-ci a finalement été abandonné par le conseil municipal.



À défaut de se conformer, le jugement de la Cour supérieure autorisait la Ville de Magog à expulser les utilisateurs du gîte, et même, à avoir recours à la force policière afin de faire cesser les usages illégaux.