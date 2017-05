Gatineau vit une deuxième vague d'inondations

Jean Boileau, directeur des communications de Gatineau

Les inondations ont repris de plus belle sur les rues St-Louis et René dans le secteur Gatineau.Le niveau de la rivière des Outaouais a grimpé de 10 centimètres au cours des dernières heures.Les équipes d'urgence de la Ville de Gatineau sont déjà à l'oeuvre.Le directeur des communications, Jean Boileau nous précise la situation actuelle qui pourraient entraîner de nouvelles inondations.Les précipitations combinées à la fonte des neiges au nord, causent une hausse soutenue des niveaux d’eau et du débit de la rivière des Outaouais.