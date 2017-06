Gatineau prévoit démolir 9 arénas sur 11 d'ici 4 ans

Gatineau prévoit démolir tous ses arénas, à l'exception de Duchesnay et Robinson dans le secteur Aylmer, et construire des complexes sportif qui regrouperont au final le même nombre de patinoires.

Ainsi les premiers complexes seraient construits dans 3 ans dans les secteurs Gatineau et Hull et ensuite les arénas seraient fermés.

Guertin, Cholette et Sabourin seraient détruit dans Hull, de même que le Stade Pierre-Lafontaine, Baribeau, Beaudry et Campeau dans Gatineau.

L'année suivante en 2021, un complexe de deux glaces verrait le jour dans l'Est et les arénas de Buckingham et Masson-Angers seraient à leur tour démolis.

Au final, Gatineau prévoit économiser 61M$ en immobilisation, ce qui correspond au coût d'entretien et de reconstruction, plus un autre 17M$ en achetant des heures de glace plutôt que de gérer les arénas.

La valeur des bâtiments et des terrains actuels, s'élève à près de 45 millions et le maire Maxime Pedneaud-Jobin envisage même les donner au lieu de les vendre.