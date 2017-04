Gatineau met fin à la distribution gratuite de compost

Louise Boudrias et Myriam Nadeau

La Ville de Gatineau met fin au programme annuel de distribution gratuite de compost sur son territoire.

Depuis 2010, le compost était distribué gratuitement pendant une fin de semaine complète pour inciter la population à participer à la collecte de matières compostables.

Or, cette mesure n'a plus d'effets sur le taux de participation et la quantité de tonnes envoyée à l'usine de compostage chaque année est stagnante.

De plus, le programme n'a rapporté aucun bénéfice pour la ville, qui dépensait 20 000$ annuellement. Des données révèlent également que seuls 20% des 2 000 foyers inscrits participent à cette activité annuelle.

La conseillère, Louise Boudrias, croit qu'il était temps de passer à autre chose.Seuls des membres du parti Action Gatineau, incluant le maire, souhaitaient maintenir ce programme. C'est le cas de Myriam Nadeau, qui était déçue à l'issu du vote.

Des Gatinois tenteront de faire renverser cette décision mardi soir lors du conseil municipal. Un résident du secteur Aylmer, Jean-Guy Beaupré, craint que la motivation ne s'essouffle avec le temps.