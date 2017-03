Maxime Tremblay et Maxime Pedneaud-Jobin

Les élus de Gatineau ont eu droit à une présentation sur les changements réalisés au sein de l'organisation depuis cinq ans.

La firme Raymond Chabot Grant Thornton estime que la note de la ville a augmenté, passant de 1,9/5 à 2.9/5 entre 2012 et 2016.



La firme a évalué plusieurs critère, comme la satisfaction des employés et aussi celle des citoyens envers les services.



Le conseiller Maxime Tremblay et le maire Maxime Pedneaud-Jobin sont satisfaits du progrès fait depuis 2012.