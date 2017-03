Fraudes présumées:7 chefs d'accusations déposés contre Kevin Goulet qui demeure détenu

Reportage de Marie-France Martel

Sept chefs d'accusation ont été déposés aujourd'hui au palais de justice de Sherbrooke contre Kevin Goulet, qui aurait fraudé des gens de la région avec la location de chalets de prestige à Orford.

L'individu de 25 ans est accusé de fraude, vol, fabrication et utilisation de faux documents de même que supposition de personne et bris de probation.

Les infractions commises le 1 er mars concernent un couple à qui Kevin Goulet aurait subtilisé de l'argent pour un chalet qui n'existait pas.



Un Sherbrookois qui aurait été victime du même stratagème a assisté à la comparution de Kevin Goulet.



Il tenait à voir Kevin Goulet en personne et invite les personnes qui auraient été flouées par l'individu à porter plainte contre lui à la police pour éviter qu'il ne fasse d'autres victimes.



Kevin Goulet demeure détenu et il reviendra en cour vendredi pour son enquête sur remise en liberté.

Il a déjà été condamné pour fraude en 2012 alors qu'il avait floué son ex-copine.

En audio, le reportage de Marie-France Martel