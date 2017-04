Francis Veilleux et Michaël Sanders encore détenus jusqu'au 19 avril Michaël Sanders

Francis Veilleux et Michaël Sanders, accusés de plusieurs vols à Sherbrooke, demeurent détenus au moins jusqu'au 19 avril prochain. Leur enquête sur remise en liberté s'est terminée mercredi et le juge Conrad Chadelaine a pris la décision en délibérée à savoir s'ils seront détenus jusqu'à la fin des procédures.



Francis Veilleux et Michaël Sanders font face à une trentaine d'accusations pour des vols de guichets automatiques et de petites caisses.



Ils auraient notamment visité le Centre de foires, le Complexe Thibault GM, le Centre de formation 24-Juin et le chalet du Mont Bellevue.



Le 3e individu accusé dans cette affaire, Francis Deslauriers a été envoyé en maison de thérapie pour vaincre ses dépendances à l'alcool et aux drogues.



Les avocats des deux autres accusés demandent la même chose mais la Couronne s'y oppose.