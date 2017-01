Frais accessoires: les médecins spécialistes s'entendent avec Québec

MONTRÉAL ? La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) a annoncé vendredi s'être entendue avec Québec dans le dossier de l'abolition des frais accessoires et de la couverture publique des échographies.

La présidente de la FMSQ, Diane Francoeur, a parlé d'une entente globale avec Québec, prévenant toutefois qu'il y aurait encore ?beaucoup de confusion? dans le réseau, avant que les membres de la fédération, ainsi que les patients, comprennent ce qui est inclus ou non.



Québec s'est également entendu avec les radiologistes sur le tarif versé pour les échographies.



Le règlement sur les frais accessoires est entré en vigueur jeudi, faisant en sorte que les médecins ne peuvent plus exiger de paiement pour des services qui sont assurés.



Le même jour, la Fédération des médecins omnipraticiens a confirmé s'être entendue avec le gouvernement provincial concernant les chirurgies mineures et les vasectomies — une somme de 2 millions $ qu'elle a consenti à assumer — mais les discussions devront se poursuivre sur bien d'autres dossiers reliés aux frais accessoires.



Le litige demeure cependant entier pour ce qui est, par exemple, des résumés de dossiers et billets du médecin pour absence du travail.