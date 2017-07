Fonctionnaires : Vérifiez vos paies!

Des milliers de fonctionnaires fédéraux syndiqués recevront mercredi les ajustements à leur paie basés sur les nouveaux salaires négociés récemment avec le gouvernement.

Avec les ratés du système de paie Phénix, ces syndiqués ont été avisés par leur syndicat de «vérifier avec attention» si des erreurs ont pu être commises et de les déclarer, le cas échéant.



C'est notamment le cas des groupes des 11 000 économistes et 1 000 traducteurs représentés par l'Association canadienne des employés professionnels, dont les nouveaux contrats de travail ont été signés le 24 mai dernier.



Quant aux paiements des montants de rétroactivité, ils devraient avoir lieu entre le 26 septembre et le 21 octobre, souligne Le Droit.