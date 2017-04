Finalement, Alexandre Iracà respecte la ligne de parti

Le député de Papineau Alexandre Iracà a finalement voté du même côté que ses collègues libéraux dans le dossier de Bombardier.

A l'Assemblée nationale mercredi, le Parti québécois a déposé une motion pour demander l'annulation des hausses salariales des patrons de Bombardier.



Pourtant, il y a quelques jours, il avait affirmé sur Facebook que "l'octroi de bonis aux hauts dirigeants de l'entreprise est scandaleux et révoltant".



Il disait aussi avoir avisé sa collègue Dominique Anglade de sa colère et de son désarroi et il estime aussi qu'un geste doit être posé.



Malgré ces propos qui sortaient de l'ordinaire, par rapport aux autres députés libéraux, il a respecté la ligne de parti.