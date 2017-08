Fin des procédures judiciaires contre le policier Jean-Pierre Rivard

Me Maxime Bernatchez

Les procédures judiciaires sont terminées pour le policier de Sherbrooke, Jean-Pierre Rivard.La procureure aux poursuites criminelles a demandé au juge François Tôth de la Cour supérieure de mettre fin aux procédures « dans l'intérêt public et de l'administration de la justice".Rappelons que le policier était accusé d'avoir fourni des témoignages contradictoires en cour à la suite d'événements survenus en 2008 où le criminaliste sherbrookois Me Michel Dussault avait été arrêté dans une affaire de conduite avec les capacités affaiblies qui s'est avérée sans fondement.L'avocat de Jean-Pierre Rivard, Me Maxime Bernatchez confie que son client est soulagé au terme de 9 ans de procédures.