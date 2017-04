Fin de la période de signatures des registres pour le règlement 1200

Nicole Bergeron et Bernard Sévigny

Le règlement 1200 de la Ville de Sherbrooke sur le zonage et le lotissement a été approuvé en fonction du nombre de personnes habiles à voter.

La signature du registre a eu lieu la semaine passée et pour rendre la tenue d'un référendum obligatoire, 3245 signatures étaient nécessaires.



Or, 55 signatures ont été recueillies sur les 129 000 personnes habiles à voter.



Le conseil municipal de Sherbrooke avait procédé à l'adoption du schéma d'aménagement et du plan d'urbanisme en février dernier.



On écoute dans l'extrait audio la présidente du comité consultatif d'urbanisme Nicole Bergeron et le maire Bernard Sévigny qui se réjouissent que ce dossier ait abouti.





Depuis la fusion municipale en 2002, la Ville de Sherbrooke devait composer avec 10 règlements différents.