Feu vert au Strom Spa du bassin Brown

QUÉBEC - Le projet de spa au bassin Brown du Port de Québec pourra aller de l'avant sous certaines conditions.

Le Strom Spa Nordique a obtenu le feu vert après avoir présenté une version améliorée en réponse aux préoccupations des citoyens.



Ainsi des jeux d'eau, des appareils d'entraînement extérieur, une piste cyclable, et un sentier fluvial s'ajouteront au projet donc les coûts sont évalués entre 13 et 15M$.



Parmi les conditions imposées, des mesures d'atténuation des travaux devront être mise en place, de même qu'un suivi environnemental des travaux.



Les promoteurs estiment à 100 000 le nombre de clients annuels, et 150 emplois devraient y être créés.

Si le projet va de l'avant, il s'agirait du troisième Strom Spa de la province, après ceux de Mont-Saint-Hilaire et de l'Île-des-Soeurs.

Le président de l'entreprise, et l'un des co-propriétaires, le dragon Serge Beauchemin, n'étaient pas en mesure ce lundi de commenter la nouvelle.