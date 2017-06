Fermeture du commerce Menoumm Menoumm de Sherbrooke après 3 mois d'opérations Photo Facebook

Le commerce Menoumm Menoumm qui a ouvert ses portes il y a trois mois à Sherbrooke cesse définitivement ses activités. Des investissements importants avaient été faits par les propriétaires dans l'ancienne caserne de pompiers au coin des rues Prospect et Jacques-Cartier.



Il s'agissait d'un nouveau concept de prêt-à-manger qui offrait des repas santé avec des produits régionaux.



Sur la page Facebook de Menoumm Menoumm, les propriétaires affirment que le fait de miser sur des produits du Québec et de saison n'était pas sans prix.



Ils ajoutent qu'ils n'ont plus les ressources financières pour poursuivre leurs opérations.