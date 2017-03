Faire la promotion de la Mauricie auprès d'étudiants internationaux

Kathleen Weil

Un partenariat entre Innovation et développement économique Trois-Rivières et le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, pourrait permettre de retenir plus d'étudiants étrangers en Mauricie et au Québec.

Les deux entités souhaitent que les étudiants internationaux qui obtiennent leur diplôme dans la région y demeurent à la fin de leur formation universitaire, collégiale ou professionnelle.

Poru ce faire, une somme de 65 000$ sera attribuée à IDÉ pour la réalisation de plusieurs activités et mesures qui favoriseront la rétention de ces étudiants internationaux.

La ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Kathleen Weil (audio).

Il s'agit d'une entente de trois ans qui vise l'attribution de 150 nouveaux certificats de sélection du Québec.