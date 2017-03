Factures gonflées pour des contrats municipaux: Sherbrooke attend une réponse de Québec

La Ville de Sherbrooke attend toujours une réponse du ministère de la Justice pour la récupération des sommes payées injustement dans le cadre de contrats municipaux.

Le conseiller municipal Marc Denault a fait une intervention lors de la dernière séance publique.



Le projet de loi 26 permet de récupérer les sommes payées en trop à des firmes à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives.



Marc Denault a relaté que la Ville de Laval vient de recevoir un montant de 11 millions de dollars.



On l'écoute suivi de la greffière, Me Isabelle Sauvé qui explique dans l'extrait audio que le ministère a demandé des documents à la Ville de Sherbrooke et ceux-ci ont été envoyés récemment.



Rappelons que la Ville de Sherbrooke figure dans la proposition de la compagnie Sintra qui prend part au programme de remboursement volontaire.



La firme se serait vue accorder des contrats de pavage d'environ 20 millions de dollars de 1996 à 2016.