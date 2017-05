Maxime Pedneaud-Jobin

Gatineau a dépensé plus de 635 000$ via son fonds d'urgence pour palier à la gestion de crise des inondations.L'argent a plutôt servi à l'achat d'équipements et d'argot pour transporter les sacs de sable et pour effectuer les patrouilles.Le maire Maxime Pedneaud-Jobin précise:À noter que ces dépenses d'urgence sont effectuées en cas de force majeure et permettent à la ville de procéder sans appels d'offre.