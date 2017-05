Environnement Canada émet une "Alerte Météo"

Environnement Canada a émis un bulletin météo spécial en milieu d'après-midi pour confirmer l'arrivée d'ici dimanche de 30 à 50 mm de pluie pour la région de Gatineau-Ottawa. On rappelle aussi que les sols sont près du niveau de saturation.



On demande aux citoyens de ne pas s'approcher des endroits où le sol est affaissé près des rivières, des ruisseaux et des ponceaux.



Environnement Canada demande aussi d'éloignez les enfants et les animaux de compagnie des rives des ruisseaux et des rivières.



L'avertissement rappelle que la pluie va durer jusqu'à dimanche.