Robert Roy

Cinq municipalités du Haut-St-François se mobilisent pour que l'entretien de la route 257 revienne au ministère de Transports.Or les villes de Weedon, La Patrie, Hampden, Scotstown et Lingwick ne sont plus en mesure de l'entretenir adéquatement en raison des coûts.En audio, le préfet de la MRC du Haut-St-François, Robert Roy.Le comité de la route 257 soutient que le mauvais état de ce tronçon constitue une entrave au développement économique de la région et à la mobilité de la population.