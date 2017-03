Enseigne du Cinéma de Paris : un retrait définitif illégal?

QUÉBEC - Le retrait définitif de l'enseigne emblématique de l'ancien Cinéma de Paris, dans le cadre des travaux de construction du Diamant de Robert Lepage, s'est fait sans l'autorisation du ministère de la Culture.

Le FM93 a appris que le certificat d'autorisation émis en novembre dernier par le Ministère incluait le démantèlement, l'entreposage, et la réinstallation de l'enseigne, et non pas son retrait définitif.

Comme l'enseigne se trouvait à l'intérieur des limites de l'arrondissement historique du Vieux-Québec, le Ministère nous a indiqué que «le retrait définitif de l'enseigne nécessitera l'approbation du Ministère, après qu'une demande officielle ait été faite en ce sens».

La compagnie de Robert Lepage n'a effectivement pas encore transmis de demande officielle en ce sens.

Le Ministère se trouve donc devant un fait accompli comme en fait foi le message publié le 23 février dernier sur le compte Facebook du Diamant...

«Malgré tous nos efforts pour la conserver, nous avons dû démanteler la célèbre enseigne du Cinéma de Paris/Cabaret du Capitole ce matin. L’intérieur de cette dernière avait pris feu le 30 décembre 2007 suite à une défectuosité électrique, devenant du même coup irrécupérable. Soyez assurés que ce démantèlement a été également filmé pour être conservé en archive.»

L'enseigne de l'ancien Cinéma de Paris devait initialement être intégrée au projet de salle de spectacles, et devait même devenir «une icône du projet».