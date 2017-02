Enfin une solution pour l'autoroute Laurentienne

QUÉBEC - Le ministre des Transports Laurent Lessard a convoqué les médias afin d'annoncer le dénouement dans le dossier de l'autoroute Laurentienne.

C'est lundi qu'on saura si élargissement il y aura, et dans quelle direction.





Les anciens ministres des transports Robert Poëti et Jacques Daoust avaient tous deux prêché pour un élargissement en direction sud. Le premier proposait d'élargir à partir de George-Muir tandis que l'autre à De la Faune, jusqu'à Louis-XIV.





Le maire Labeaume, lui, propose l'ajout d'une troisième voie dans les deux directions, et d'une quatrième voie entre Félix-Leclerc et De la Croix-Rouge. Le coût de cette option est estimée à 70 millions de dollars.





Laurent Lessard a aussi déjà mentionné vouloir mettre sur pied un bureau de projet chargé d'étudier les différentes possibilités.