Embauche de policiers au sein du groupe d'intervention du SPS

Le reportage de Marie-France Martel

Le Service de police de Sherbrooke est actuellement en processus d'embauche pour son groupe d'intervention.

Le SPS doit combler le départ de quelques agents et il s'agit du 7e processus du genre depuis l'implantation du GI.



Les activités du groupe d'intervention du SPS ont plus que doublé depuis 2011 et de nombreuses interventions sont liées à des problématiques de santé mentale.



Le commandant Patrick Roy veut démystifier le travail des agents du GI et des patrouilleurs.



Outre le groupe d'intervention, 21 patrouilleurs ont été formés se servir de l'arme à impulsion électrique et le SPS dénombre une seule utilisation depuis la mi-décembre.