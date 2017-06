Eau potable à Shawinigan; d'autres importants travaux à venir L'hôtel de ville de Shawinigan/Photo: Cogeco nouvelles

La ville de Shawinigan lance un appel d'offres pour recevoir des soumissions pour un projet de mises aux normes des infrastructures de l'eau potable. Ce projet concerne une conduite d'alimentation qui passera sous la rivière St-Maurice.



Ce sont des travaux importants, qui comportent le raccordement à la conduite existante, le forage sous la rivière St-Maurice, la préparation et la remise en état des sites de forage et la construction d'une conduite d'égout sanitaire.



Les entreprises intéressées à soumissionner doivent répondre aux conditions de la ville et déposer leur soumission avant le 10 août à 11 heures.