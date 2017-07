Mohammed Laaroussi

Spécialisée dans le développement et la commercialisation des sytèmes de traitement des eaux usées, l'entreprise sherbrookoise E2Metrix confirme des investissements de 6,1 millions de dollars.Il permettra de créer 8 emplois et d'en consolider près d'une trentaine d'autres directs et indirects.En audio, le président-directeur général de E2Metrix, Mohammed Laaroussi.L'entreprise a notamment reçu une contribution de 2 millions de dollars du gouvernement fédéral.