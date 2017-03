Drogue et cellulaire en cause dans le décès d'un père et son fils

L'utilisation du cellulaire avec possiblement la fonction mains-libres et la consommation antérieure de drogues illicites seraient en cause dans l'accident ayant coûté la vie à Dominic St-Cyr, 40 ans, et à son fils de 4 ans, Xavier, le 19 décembre 2015 sur le chemin Sainte-Catherine à Sherbrooke.

C'est ce que conclut la coroner Chantal Bernier dont la rapport vient d'être rendu public.



Au moment de l'accident, Dominic St-Cyr discutait au cellulaire avec un ami et le système Bluetooth était activé. Sur le téléphone, la fonction mains-libres était en fonction.



Par ailleurs, des analyses toxicologiques ont aussi révélé la présence de métamphétamine et de THC dans son sang et son urine.



Selon le coroner, les limites de vitesse ne sont pas en cause de même que les conditions climatiques et routières et aucune défaillance mécanique sur les véhicules n'a été relevée.



Rappelons que le véhicule des victimes circulaient sur le chemin Ste-Catherine lorsque celui-ci a été happé de plein fouet par une camionnette à l'intersection de La Montée d'Ascot après avoir brûlé un feu rouge.



L'intersection fait l'objet d'analyses du ministère des Transports afin d'apporter des correctifs si nécessaires.