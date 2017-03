Double manifestation à Québec

Sylvain Brouillette, Louis-Antoine et Maxime Fiset

Chargement du lecteur ...

QUÉBEC - Environ 150 manifestants, de groupes différents, ont pris d'assault les rues de Québec, samedi.Environ la moitié des manifestants étaient de La Meute et de Storm Alliance.Ils militaient contre la motion du gouvernement Trudeau en matière d'islamophobie et de discrimination religieuse et pour un resserrement des lois migratoires.À ce sujet, l'un des membres du conseil d'administration de La Meute, Sylvain Brouillette...L'autre moitié était constituée de militants du Mouvement Étudiant Révolutionnaire qui reprochent aux groupes de droite, comme La Meute, de tenir un discours islamophobe...Hors-mis la courte présence du groupe Atalante Québec, un groupe d'extrême droite qui est venu interrompre la manifestation très brièvement, la marche s'est déroulée dans l'ordre.

Un contexte significatif, selon Maxime Fiset, ex-skinhead néo-nazi devenu agent de prévention de la radicalisation...



Extrait audio (troisième partie)



Le Service de police de la ville de Québec n'a procédé à aucune arrestation.