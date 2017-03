Dossier CSAD: Michel Morin réplique Le complexe sportif Alphonse-Desjardins/Photo: Cogeco nouvelles

L'ancien directeur général de la Commission scolaire Chemin-du-Roy, Michel Morin intente une poursuite de 1,1 million de dollars contre son ancien employeur, l'actuelle directrice générale, Hélène Corneau et le complexe multidisciplinaire les Estacades. Selon Radio-Canada, Michel Morin allègue que les 3 parties qu'il poursuit ont laissé circuler des informations fausses, non fondées et non appuyées par une preuve.



Michel Morin contre-attaque, après la poursuite intentée par la Commission scolaire contre lui, 3 anciens dirigeants du Complexe sportif Alphonse-Desjardins et une firme de vérificateurs, il y a près d'un an.