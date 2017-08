On en parle en ondes : Donald Trump condamne les suprémacistes blancs. (8:28) Le monde avec Loïc Tassé. Publié le lundi 14 août 2017 dans Drainville PM Avec Bernard Drainville

(Cogeco Nouvelles) - Critiqué pour son silence à la suite des violences raciales de Charlottesville, en Virginie, Donald Trump a pris la parole lundi et a qualifié les membres du Ku Klux Klan, les néonazis et les suprémacistes blancs de «criminels et de voyous».

Généralement très direct sur les réseaux sociaux, Donald Trump en a surpris plus d'un après les événements raciaux qui ont fait une victime, samedi, à Charlottesville, en Virginie.

Même si le président américain a condamné toutes formes de violence, il n'a jamais interpellé directement les membres Ku Klux Klan, les néonazis et les suprémacistes blancs qui sont responsables des incidents.

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 août 2017

We must remember this truth: No matter our color, creed, religion or political party, we are ALL AMERICANS FIRST. pic.twitter.com/FesMiQSKKn — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 août 2017

Condolences to the family of the young woman killed today, and best regards to all of those injured, in Charlottesville, Virginia. So sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 août 2017

Même sa fille, Ivanka Trump, n'a pas hésité à condamner le racisme et la violence au coeur des valeurs des groupes tels que les néonazis, le KKK et les suprémacistes blancs.

1:2 There should be no place in society for racism, white supremacy and neo-nazis. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 13 août 2017

2:2 We must all come together as Americans -- and be one country UNITED. #Charlottesville — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 13 août 2017

Trump brise son silence

Face aux nombreuses critiques venues de toutes parts à la suite de son «silence», le président américain a pris la parole, lundi, après une rencontre avec le procureur général Jeff Session et le nouveau patron de la police fédérale américaine (FBI), Christopher Wray.

M. Trump a dit que les groupes haineux sont «répugnants». Il a demandé aux Américains de s'unir pour combattre les préjudices, la haine et la violence.

(Avec PC)