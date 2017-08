Le service de police de Québec demande l'aide de la population pour retrouver Alison Éthier, une jeune femme de Québec qui manque à l'appel depuis le 31 juillet.

La dernière fois qu'elle a été vu, c'était à Québec. On indique qu'elle pourrait maintenant se retrouver n'importe où au Québec à l'heure actuelle.



On ajoute qu'elle pourrait se retrouver en compagnie d'un jeune homme nommé Joel Pelland Courville.



On dit craindre pour sa sécurité.



Description:

· 1,57 m (5,2 p)

· 45 kg (100 lb)

· Cheveux roux

· Yeux pers

Si vous avez des informations, contactez le 641-AGIR (2447).